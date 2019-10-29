Жителя Карелии отправили в колонию за избиение полицейского

Мужчине назначили наказание в виде 3,5 лет колонии строго режима, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в июле 2019 года обвиняемый, имея судимости за аналогичные преступления, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес сотруднику полиции два удара кулаком по лицу.

Приговором Костомукшского городского суда подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.