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Новости. Общество
19:40, 07 Марта 2018

Дмитрий Маликов рассказал, как спьяну ударил жену

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В студии программы "Судьба человека" певец Дмитрий Маликов впервые рассказал о том, как ударил супругу Елену, в браке с которой состоит более 20 лет.

Несмотря на то, что пару певца и бизнесвумен считают образцо-показательной, в их семье случались конфликты, пишет Starhit.

Елена рассказывала в одном из интервью, что Дмитрий за годы брака периодически впадал в хандру и становился агрессивным. Например, после празднования своего дня рождения артист вернулся домой в невменяемом состоянии.

"Приезжаю с работы, время час ночи, Димы нет, телефон молчит. Час, два, три, он не приходит. Вдруг наконец-то приезжает муж, выходит из машины, точнее, его водитель выносит… Весь в блестках, губной помаде. Я набрасываюсь на него с кулаками, а он в ответ как шандарахнет меня…" – вспоминала Елена.

Дмитрий в программе объяснил свой поступок. По его словам, он не хотел сильно бить супругу, просто потерял контроль над собой. По его мнению, подобные ситуации имеют место быть в любой семье.

"Я праздновал свой день рождения, меня друзья накачали. Лена – мудрый человек. Я ей сказал: "Ну, бывает такое, прости". Она подулась немного, а потом ответила: "На дураков не обижаются", – поделился Маликов.

После неприятного инцидента супруги помирились. Дмитрий признался, что Елена всегда помогала ему во всем. Жена артиста отбирала девушек для его клипов, давала советы, как лучше преподнести публике ту или иную песню. По словам Маликова, супруга не ревнует его к известным красавицам, с пониманием относится к издержкам профессии.

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