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Пьяный дрифт на бабушкиной машине в районе Карелии закончился переломом рёбер

Новости. Криминал
11:10, 26 Октября 2022
фото: © lehan7 drive2.com

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Лихая езда нетрезвого молодого человека по проселочным дорогам Питкярантского района закончилась травмами для пассажира, утилизацией машины и уголовным делом, сообщили в МВД Карелии.

Летом в Питкярантстком районе трое приятелей решили скоротать ночь за выпивкой. Сначала угощение представляло собой 15 банок пива, затем появилась водка. Один из друзей, 21-летний местный житель, взял ключи от иномарки бабушки и предложил друзьям покататься. Товарищи знали, что тот иногда берёт автомобиль родственницы, чтоб учиться вождению. Но вопрос, насколько эти навыки были уверенными, оставался открытым, тем более, что водительские права организатор покатушек ещё не получил.

На одной из просёлочных дорог нетрезвый молодой человек решил прибавить скорость и «подрифтовать». В итоге на повороте машину занесло, она врезалась в дерево, опрокинулась в кювет. Пассажир, сидевший рядом с водительским местом, пристёгнутый ремнём безопасности, отделался лёгким испугом. А 20-летний участник компании, оказавшийся непристёгнутым на заднем сиденье, вместе с водителем был госпитализирован.

Пострадавший пассажир получил перелом ребер и ушиб легкого. Экспертиза квалифицировала травмы как тяжкий вред здоровью. 

Теперь питкярансткому любителю нетрезвого дрифта грозит от трех до семи лет лишения свободы. А бабушкин автомобиль пришлось утилизировать – восстановлению он не подлежал. 

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