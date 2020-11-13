890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Глава Карелии запретил магазинам обслуживать до обеда любых клиентов, кроме стариков 37
13.11.2020 19:54
Два десятка медиков республиканской больницы заразились COVID-19: Минздрав Карелии не признает факт вспышки заболевания 8
13.11.2020 17:21
Умер народный артист Армен Джигарханян 9
Сегодня 09:33
Российский врач назвал самых опасных распространителей коронавируса 3
13.11.2020 23:30
Лукашенко назвал коронавирус ширмой, под прикрытием которой делят мир 2
13.11.2020 19:10
В Карелии за сутки 358 человек заразились коронавирусом и одна пожилая женщина умерла 1
Сегодня 09:17

Пьяный юноша, не имеющий водительских прав, катался по федеральной трассе в Карелии

Новости. Происшествия
14:10, 14 Ноября 2020
фото: ГИБДД Карелии
Загрузка...

В Медвежьегорском районе инспекторы ДПС остановили 23-летнего водителя, управлявшего авто без прав и в состоянии опьянения, сообщили в ГИБДД Карелии.

В субботу, 14 ноября, в 6.30 на 632 км федеральной автодороги "Вологда - Медвежьегорск" инспекторы ДПС Медвежьегорского района пресекли нарушение пьяным водителем, который, к тому же, управлял автомобилем, не имея водительских прав.

23-летний нарушитель ожидает решения суда. Ему грозит административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток.

"Если вы стали очевидцем нарушения пьяным водителем, незамедлительно сообщите всю имеющуюся информацию в полицию - 102 или 112", - напоминают в ГИБДД.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.11.2020, 16:00
Заксобрание Карелии ищет охранников, способных держать оборону парламента
13.11.2020, 12:35
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
11.11.2020, 16:42
Завершился суд по делу о смерти пациента в больнице из-за врачебной ошибки в Петрозаводске
08.11.2020, 12:53
"Мастера парковки" продолжают изводить жителей Петрозаводска (ФОТО)
09.11.2020, 16:28
Рефинансирование ипотеки по ставке от 2,7% предложил Россельхозбанк
10.11.2020, 10:40
Артур Парфенчиков: "Мы ввели этот порядок на три недели, можно потерпеть"

Чтиво

06.11.2020 13:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Землю – казакам, а что карелам? 15
05.11.2020 09:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 18
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»