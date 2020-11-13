Пьяный юноша, не имеющий водительских прав, катался по федеральной трассе в Карелии

В Медвежьегорском районе инспекторы ДПС остановили 23-летнего водителя, управлявшего авто без прав и в состоянии опьянения, сообщили в ГИБДД Карелии.

В субботу, 14 ноября, в 6.30 на 632 км федеральной автодороги "Вологда - Медвежьегорск" инспекторы ДПС Медвежьегорского района пресекли нарушение пьяным водителем, который, к тому же, управлял автомобилем, не имея водительских прав.

23-летний нарушитель ожидает решения суда. Ему грозит административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток.

"Если вы стали очевидцем нарушения пьяным водителем, незамедлительно сообщите всю имеющуюся информацию в полицию - 102 или 112", - напоминают в ГИБДД.