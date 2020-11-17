Пьяный мужчина устроил дебош в больнице Петрозаводска

Пациента, доставленного в БСМП с сотрясением мозга, пришлось усмирять росгвардейцам.

Как сообщили в управлении Росгвардии Карелии, в Петрозаводске тревожная сигнализация сработала в одном из медицинских учреждений. Причиной вызова стало неадекватное поведение 44-летнего мужчины, которого доставила скорая помощь с подозрением на сотрясение мозга.

Осмотр специалиста показал, что подозрение не подтвердилось. Госпитализация мужчине не требовалась. То, что петрозаводчанин находился в состоянии алкогольного опьянения, было заметно и без медицинского осмотра. Мужчина стал буйно себя вести, сотрудники БСМП с ним справиться не смогли. Утихомирить устроившего дебош в клинике горожанина удалось только сотрудникам Росгвардии.

Ранее росгвардейцы в Петрозаводске задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск.