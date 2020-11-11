890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Эксперт рассказал, почему не стоит включать смартфон отпечатком пальцев 1
11.11.2020 23:30
Полиция Карелии ищет свидетеля, который может что-то знать об исчезновении подростка в Костомукше (ВИДЕО) 1
Сегодня 07:15
Станция скорой помощи Петрозаводска ночью установила новый рекорд 1
Сегодня 08:35
Иностранные разведчики предупредили об угрозе мировой войны 5
11.11.2020 22:00
Объявлена распродажа автомобилей, арестованных судебными приставами Карелии: марки и цены 5
11.11.2020 13:41
Изображавшие сцену из "Титаника" жених и невеста утонули в реке 3
11.11.2020 19:10

Росгвардейцы в Петрозаводске задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск

Новости. Общество
11:12, 12 Ноября 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
Загрузка...

Задержанный подозревается в грабеже, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

В среду, 11 ноября, под утро сработала охранно-пожарная сигнализация одной из петрозаводских организаций в районе Первомайского проспекта.

Прибыв на место, сотрудники вневедомственной охраны рядом с охраняемым объектом задержали 42-летнего мужчину, который, как выяснилось при проверке, с начала октября числился в федеральном розыске. Гражданину инкриминируется уголовное преступление – грабеж.

Его передали сотрудникам полиции.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.11.2020, 15:49
Родители учеников, переведенных на дистанционное обучение в Карелии, готовят обращение к властям
05.11.2020, 11:14
Пенсионерам в Петрозаводске и Кондопоге разрешено посещать магазины всего три раза в неделю
08.11.2020, 12:53
"Мастера парковки" продолжают изводить жителей Петрозаводска (ФОТО)
09.11.2020, 16:28
Рефинансирование ипотеки по ставке от 2,7% предложил Россельхозбанк
05.11.2020, 12:30
В Карелии установлены строгие сроки для проведения теста на коронавирус
10.11.2020, 10:40
Артур Парфенчиков: "Мы ввели этот порядок на три недели, можно потерпеть"

Чтиво

06.11.2020 13:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Землю – казакам, а что карелам? 14
05.11.2020 09:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 17
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»