Росгвардейцы в Петрозаводске задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск

Задержанный подозревается в грабеже, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

В среду, 11 ноября, под утро сработала охранно-пожарная сигнализация одной из петрозаводских организаций в районе Первомайского проспекта.

Прибыв на место, сотрудники вневедомственной охраны рядом с охраняемым объектом задержали 42-летнего мужчину, который, как выяснилось при проверке, с начала октября числился в федеральном розыске. Гражданину инкриминируется уголовное преступление – грабеж.

Его передали сотрудникам полиции.