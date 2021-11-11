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Пьяный пациент районной больницы Карелии ударил полицейского по лицу и пошел под суд

Новости. Криминал
15:41, 11 Ноября 2021
фото: © Следком Карелии

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В Сортавале будут судить 25-летнего местного жителя, который ударил по лицу полицейского, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 17 октября 25-летний житель Сортавалы, находясь в состоянии алкогольного опьянения в районной больнице, нарушал общественный порядок, вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью. Прибывшему на место происшествия наряду полиции мужчина оказал активное сопротивление, ударив одного из стражей порядка по лицу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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Комментарии

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oтo
2021-11-11 15:56:07
Сразу прекратить лечение и вытолкать на улицу, гуманоиды наши. :)
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