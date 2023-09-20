Пьяный петрозаводчанин на электросамокате попал в чуткие руки дорожной полиции

Мужчину лишили прав и назначили 30 тысяч рублей штрафа.

Суд в Петрозаводске рассмотрел административное дело 44-летнего горожанина, которого летом остановили за нетрезвую езду.



9 июля на улице Олонецкой сотрудники ДПС отстранили от вождения пьяного мужчину на электросамокате.



Он управлял техникой мощностью 400 Вт, которая относится к мототранспортым средствам категории L.



Самокат отвезли на штрафстоянку. Суд лишил петрозаводчанина прав на полтора года и назначил ему штраф в 30 тысяч рублей, рассказали в Госавтоинспекции карельской столицы.