Пьяный петрозаводчанин преследовал юношу в надежде украсть что-то ценное

На место происшествия прибыли полицейские и по горячим следам поймали злоумышленника, сообщили в МВД Карелии.

Ситуация разворачивалась 15 января поздним вечером в районе Октябрьского проспекта. 19-летний юноша шел по улице, когда его неожиданно толкнули сзади. Обернувшись, он, едва успев рассмотреть незнакомца, получил удар в живот и услышал требование – открыть сумку и показать ее содержимое.

В сумке находилась рабочая одежда и ключи от квартиры. Эти ценности не заинтересовали нападавшего. Хозяин вещей попытался убежать. Злоумышленник вновь нагнал его. Вновь последовал удар в живот и требование вывернуть карманы брюк. Они оказались пусты.

Сопротивление привело к небольшой потасовке и молодой человек сумел вырваться. Он забежал в торговый павильон, где попросил продавца вызвать полицию.

Оказалось, что телефона у стоявшей за прилавком девушки нет. В помещение также заявился преследователь. Потерпевший выбежал на улицу, вновь попросил о помощи прохожих, которые обратились в дежурную часть. В этот момент злоумышленник скрылся.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 30-летнего жителя Петрозаводска.

На мужчину завели уголовное дело.