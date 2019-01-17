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Новости. Криминал
13:07, 17 Января 2019
фото: © Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Пьяный петрозаводчанин преследовал юношу в надежде украсть что-то ценное

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На место происшествия прибыли полицейские и по горячим следам поймали злоумышленника, сообщили в МВД Карелии.

Ситуация разворачивалась 15 января поздним вечером в районе Октябрьского проспекта. 19-летний юноша шел по улице, когда его неожиданно толкнули сзади. Обернувшись, он, едва успев рассмотреть незнакомца, получил удар в живот и услышал требование – открыть сумку и показать ее содержимое.

В сумке находилась рабочая одежда и ключи от квартиры. Эти ценности не заинтересовали нападавшего. Хозяин вещей попытался убежать. Злоумышленник вновь нагнал его. Вновь последовал удар в живот и требование вывернуть карманы брюк. Они оказались пусты.

Сопротивление привело к небольшой потасовке и молодой человек сумел вырваться. Он забежал в торговый павильон, где попросил продавца вызвать полицию.

Оказалось, что телефона у стоявшей за прилавком девушки нет. В помещение также заявился преследователь. Потерпевший выбежал на улицу, вновь попросил о помощи прохожих, которые обратились в дежурную часть. В этот момент злоумышленник скрылся.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 30-летнего жителя Петрозаводска.

На мужчину завели уголовное дело.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Евгений
2019-01-17 13:55:52
Что на счёт тревожных кнопок? Кнопок вызова полиции? Их тоже оптимизировали?)
Горожанин
2019-01-17 13:48:07
По городу уже небезопасно ходить. И чего-то перестали бросаться в глаза машины ППС. Никак "оптимизировали" полицейских? Камеры в этом случае гражданина не защитят, они разве что помогут в расследовании преступления
User
2019-01-17 14:04:47
Горожанин, зато у крепких хозяйственников есть программа "Безопасный Петрозаводск", по результатам которой в ПТЗ всё безопаснее и безопаснее.
кир
2019-01-17 13:56:13
Горожанин, прошлые годы видел как они в патрульных машинах спят за гаражами. Что могло измениться?
Гость
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