Пьяный посетитель бара в Петрозаводске обматерил врачей, приехавших его спасать

Инцидент произошел в баре на улице Мерецкова.

Как сообщили «Столице на Онего» в Минздраве Карелии, сегодня днем, 12 января около 15.30, поступило сообщение о том, что помощь врачей требуется посетителю бара на улице Мерецкова.

Прибывшие на место медики обнаружили лежавшего на полу мужчину. Когда они попытались осмотреть его, то поняли, что он находится в сильном алкогольном опьянении.

Очнувшийся мужчина повел себя агрессивно и обматерил сотрудников «скорой».

В результате на место происшествия была вызвана полиция, которая разбиралась в ситуации.