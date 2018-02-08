Пьяный преступник похитил у своих жертв вещи, паспорт и сувенирные магниты

Петрозаводский городской суд вынес приговор мужчине, обвинявшемуся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, краже и похищении паспорта.

Как сообщает пресс-служба Петрозаводского суда, в июле прошлого года в карельской столице ранее судимый гражданин, находясь в состоянии опьянения, вступил в конфликт с незнакомым ему мужчиной. В итоге фигурант дела нанес своей жертве множественные удары обутыми ногами по голове и лицу, после чего потерпевший потерял сознание.

Злоумышленник снял с жертвы туфли и джинсы, в кармане которых находились 200 рублей. Тем самым, он причинил пострадавшему материальный ущерб на общую сумму свыше 4000 рублей. Кроме того, нападавший украл у избитого оппонента паспорт с целью дальнейшего его использования в своих личных целях.

Затем, находясь на остановке общественного транспорта, фигурант дела увидел спящего на скамейке мужчину, с которым он ранее также не был знаком. Воспользовавшись ситуацией, он достал из карманов джинсов и жилетки спящего человека телефон и сувенирные магниты. Тем самым, злоумышленник причинил потерпевшему значительный материальный ущерб на общую сумму свыше 15 тысяч рублей.

По совокупности преступлений злоумышленнику назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Отбывать срок ему предстоит в исправительной колонии общего режима.

Также с осужденного взыскано 500 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда и 4640 рублей в счет возмещения материального ущерба. Кроме того, с фигуранта дела взыскано 186478 рублей в пользу Территориального фонда обязательного медицинского страхования республики.

Приговор не вступил в законную силу.