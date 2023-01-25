Пьяный рыбак без прав сел за руль и попал на 160 часов обязательных работ

Суд в Карелии придумал наказание рыбаку, который ранее был лишен прав, но вновь сел за руль в нетрезвом состоянии.

В отношении жителя Суоярвского района вынесен обвинительный приговор за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

Автолюбитель в судебном заседании вину в совершении преступления признал полностью, пояснил, что в январе 2022 года был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1,5 года.

Зная об этом, спустя полгода после привлечения его к ответственности, находясь на рыбалке, он выпил спиртное, сел за руль своего автомобиля и поехал в сторону дома.

По пути был остановлен сотрудниками ГИБДД, которые провели освидетельствование водителя на состояние опьянения, концентрация абсолютного этилового спирта в выдыхаемом им воздухе составила 0,95 миллиграмма.

С учетом смягчающих обстоятельств по делу, полного признания вины, раскаяния в содеянном, состояния здоровья подсудимого, совершения преступления впервые, отсутствия отягчающих по делу обстоятельств, суд признал его виновным и назначил наказание в виде обязательных работ на срок 160 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 1,5 года.