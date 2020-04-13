890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В период режима самоизоляции до Карелии можно доехать на пяти поездах 8
Сегодня 09:47
Центр лечения коронавируса открылся в Петрозаводске (ФОТО) 1
13.04.2020 16:40
Минздрав Карелии дал оперативную информацию по ситуации в с коронавирусом в республике на 14 апреля 2
Сегодня 10:05
Гепрокуратура РФ поручила прокурору Карелии разобраться с ветеранскими выплатами 7
13.04.2020 16:10

Пьяный водитель без прав совершил ДТП в Карелии и попытался сбежать

Новости. Происшествия
12:24, 14 Апреля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Евгений Епанчинцев
Загрузка...

Сотрудник уголовного розыска в Пряжинском районе поймал пьяного водителя, совершившего ДТП, сообщили в МВД Карелии.

Инцидент произошел 10 апреля в Пряже. Автомобиль на большой скорости наехал на пешеходное ограждение, после чего скрылся с места ДТП.

Полицейский, находившийся не на службе, в отпуске, стал свидетелем произошедшего и решил остановить нарушителя.

Оперативник догнал молодых людей, выяснил данные водителя и сообщил в дежурную часть.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что 30-летний местный житель, находившийся за рулем, был в состоянии алкогольного опьянения, а также не имел водительских парв.

Житель Пряжи нигде не работает, автомобиль взял у приятеля.

Административные материалы переданы в суд.

Ранее в Карелии автослесарь угнал машину клиента и устроил ДТП.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.04.2020, 12:00
В Карелии 16 человек умерли от внебольничной пневмонии менее чем за две недели
13.04.2020, 09:52
Четвертый заболевший коронавирусом выявлен в Карелии
09.04.2020, 23:35
В Карелии выявлено еще четыре человека, условно заболевших коронавирусом (СРОЧНО)
11.04.2020, 21:41
В Карелии подтвердился третий случай заражения коронавирусом
11.04.2020, 11:44
Глава Минздрава опубликовал карту распространения коронавируса в Карелии
12.04.2020, 11:33
Из-за большого круга контактов заболевшей коронавирусом в Сегеже вводится особо жесткий контроль за самоизоляцией

Аналитика

Сегодня 11:38
Капитал
Не до жиру 3
После многомиллионной премии бывшему гендиректору "Кареллеспрома" у компании упала прибыль.
"Произойдет эффект домино" 9
13.04.2020 16:50
Матвеев вину не признает 3
13.04.2020 15:30
Как избежать уловок мошенников
13.04.2020 08:53
"Строительство детского сада ведется законно и будет продолжено" 19
10.04.2020 18:16
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:33
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Мы заботимся о вашей безопасности
От заболеваний спины и суставов, детских болячек, гинекологических проблем не отмахнёшься и не запрёшься дома.
С одним фельдшером и без лекарств 3
08.04.2020 13:03
Аркадий Рутгайзер: "Оставаясь дома, в изоляции, наши пациенты должны знать, что мы все равно рядом"
02.04.2020 10:39
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»