Пьяный водитель без прав совершил ДТП в Карелии и попытался сбежать

Сотрудник уголовного розыска в Пряжинском районе поймал пьяного водителя, совершившего ДТП, сообщили в МВД Карелии.

Инцидент произошел 10 апреля в Пряже. Автомобиль на большой скорости наехал на пешеходное ограждение, после чего скрылся с места ДТП.

Полицейский, находившийся не на службе, в отпуске, стал свидетелем произошедшего и решил остановить нарушителя.

Оперативник догнал молодых людей, выяснил данные водителя и сообщил в дежурную часть.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что 30-летний местный житель, находившийся за рулем, был в состоянии алкогольного опьянения, а также не имел водительских парв.



Житель Пряжи нигде не работает, автомобиль взял у приятеля.

Административные материалы переданы в суд.

Ранее в Карелии автослесарь угнал машину клиента и устроил ДТП.