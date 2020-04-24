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Пьяный водитель ездил ночью по Петрозаводску

Новости. Общество
16:26, 25 Апреля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Сергей Бобылев
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Нарушителя остановили ночью 25 апреля в Сулажгоре, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В 1.30 у дома № 7 по ул. Боровой сотрудниками ДПС был отстранен от управления 34-летнего водитель автомобиля "ВАЗ-2104".

Проведенное на месте освидетельствование показало наличие у мужчины алкогольного опьянения. Автомобиль перемещен на специализированную стоянку.

В отношении нарушителя составлен протокол. Ему грозит штраф 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Ранее пьяный водитель сбил женщину в Беломорске.

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