Пьяный водитель ездил ночью по Петрозаводску

Нарушителя остановили ночью 25 апреля в Сулажгоре, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В 1.30 у дома № 7 по ул. Боровой сотрудниками ДПС был отстранен от управления 34-летнего водитель автомобиля "ВАЗ-2104".



Проведенное на месте освидетельствование показало наличие у мужчины алкогольного опьянения. Автомобиль перемещен на специализированную стоянку.



В отношении нарушителя составлен протокол. Ему грозит штраф 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

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