Пьяный водитель иномарки был остановлен в одном из районов Карелии

В Прионежском районе автоинспекторы отстранили от управления очередного нетрезвого водителя.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в Прионежском районе от управления автомобилем Hyundai был отстранен пьяный 34-летний водитель. Освидетельствование на месте подтвердило факт принятия алкоголя.

Полицейские составили в отношении нарушителя административные материалы. Мужчине грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до 2 лет.

Всего с начала года к ответственности за вождение автомобилей в пьяном виде были привлечены 1750 водителей.

В ГИБДД в очередной раз призывают к трезвости за рулем и просят тех, кто стал свидетелем нарушения, просят сообщать имеющуюся информацию в полицию по телефонам 102 или 112.