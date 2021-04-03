Пьяный водитель иномарки попался в руки инспекторов в Карелии

Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили очередного автомобилиста, который сел за руль в пьяном виде.

Третьего апреля в посёлке Хелюля Сортавальского района сотрудники ДПС остановили автомобиль "Ford" под управлением 43-летнего водителя, который находился за рулем с признаками состояния опьянения. Об этом сообщает Госавтоинспекция Карелии.

"В отношении водителя составлены административные материалы по статье 12.8 КоАП РФ. Водитель по решению суда заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей и будет лишен права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет", - заявили в ГИБДД.

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