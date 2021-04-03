Пьяный водитель перевернулся в Петрозаводске: травмирован пассажир

Госавтоинспекция Карелии сообщила, как пьяный водитель устроил ДТП на своей иномарке.
Авария произошла третьего апреля в Петрозаводске на улице Ригачина, информирует ГИБДД.
Пьяный 28-летний водитель на автомобиле "Opel" не справился с управлением, выехал за пределы дороги и опрокинулся.
В результате ДТП 29-летний пассажир получил травмы и был госпитализирован в БСМП Петрозаводска.
Обстоятельства аварии устанавливаются. По факту происшествия проводится проверка, пояснили в инспекции.
Ранее Госавтоинспекция сообщила обстоятельства массового ДТП на трассе в Карелии.
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