Пьяный водитель перевернулся в Петрозаводске: травмирован пассажир

Госавтоинспекция Карелии сообщила, как пьяный водитель устроил ДТП на своей иномарке.

Авария произошла третьего апреля в Петрозаводске на улице Ригачина, информирует ГИБДД.

Пьяный 28-летний водитель на автомобиле "Opel" не справился с управлением, выехал за пределы дороги и опрокинулся.

В результате ДТП 29-летний пассажир получил травмы и был госпитализирован в БСМП Петрозаводска.

Обстоятельства аварии устанавливаются. По факту происшествия проводится проверка, пояснили в инспекции.

Ранее Госавтоинспекция сообщила обстоятельства массового ДТП на трассе в Карелии.