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Пьяный водитель перевернулся в Петрозаводске: травмирован пассажир

Новости. Происшествия
10:12, 04 Апреля 2021
фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК
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Госавтоинспекция Карелии сообщила, как пьяный водитель устроил ДТП на своей иномарке.

Авария произошла третьего апреля в Петрозаводске на улице Ригачина, информирует ГИБДД.

Пьяный 28-летний водитель на автомобиле "Opel" не справился с управлением, выехал за пределы дороги и опрокинулся.

В результате ДТП 29-летний пассажир получил травмы и был госпитализирован в БСМП Петрозаводска.

Обстоятельства аварии устанавливаются. По факту происшествия проводится проверка, пояснили в инспекции.

Ранее Госавтоинспекция сообщила обстоятельства массового ДТП на трассе в Карелии.

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