Госавтоинспекция сообщила обстоятельства массового ДТП на трассе в Карелии

После группового столкновения под Петрозаводском были госпитализированы водители двух иномарок, сообщили в ГИБДД.

Авария произошла третьего апреля в 20 часов 50 минут на 439 километре автодороги "Кола" в Прионежском районе, сообщают в Госавтоинспекции.

32-летний водитель автомобиля "Ford Focus", двигаясь со стороны Кондопоги к Петрозаводску, при совершении обгона автомобиля "Renault Logan" совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем "Geely".

В результате столкновения машины отбросило на автомобиль "Renault Logan". После этого "Ford Focus" и "Geely" остановились на середине проезжей части. В момент ДТП с автомобилем "Geely" совершил столкновение автомобиль "Volkswagen Transporter".

Травмированные в результате ДТП водитель автомобиля "Ford Focus" и 23-летний водитель "Geely" доставлены в БСМП Петрозаводска. 40-летний водитель автомобиля "Volkswagen Transporter" был осмотрен на месте ДТП бригадой медиков карельской столицы, водитель автомобиля "Renault" не пострадал.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка, сообщили в Госавтоинспекции.

Напомним, накануне четыре автомобиля попали в ДТП вечером на трассе "Кола" в пригороде Петрозаводска.