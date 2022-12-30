Пьяный водитель каршеринга насмерть сбил 5-летнюю девочку в соседнем с Карелии регионе

В Ленинградской области пьяный на кашеринге сбил женщину с двумя детьми, один ребенок погиб.

Каршеринговый автомобиль в одном из дворов города Кировск Ленобласти сбил женщину, ее маленького сына и дочь. Девочка скончалась на месте, а ее младший брат получил тяжелые травмы. По предварительным данным, машиной управлял нетрезвый петербуржец без прав. Об этом пишет «47news».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, около девяти утра 1 января во дворе дома на Новой улице в Кировске 34-летняя женщина, ее 3-летний сын и 5-летняя дочь попали под колеса каршерингового «Киа Рио». Автомобиль вылетел с дороги на газон, сбил людей и врезался в припаркованный «Рено Логан».

Девочка скончалась на месте ДТП, мальчик попал в реанимацию с тяжелыми травмами, а у их матери сломана нога.

По предварительным данным, за рулем каршеринга находился 25-летний петербуржец, который ранее лишился прав за грубые нарушения ПДД. Автомобиль был арендован на имя его приятеля. Оба перед тем, как сесть в машину, выпили алкоголь.

Водитель задержан и доставлен в полицию для разбирательства.