Пьяный водитель катался по дорогам в Карелии

Сотрудники ГИБДД в Лахденпохье остановили пьяного водителя.

По данным ГИБДД Карелии, 21 марта инспекторы спецвзвода ГИБДД отстранили в городе Лахденпохья от управления автомобилем "ВАЗ-21140" пьяного водителя 1992 года рождения.

Автомобиль нарушителя отправлен на штрафную стоянку, в отношении водителя составлены материалы по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, решение по которому вынесет суд. Водителю-нарушителю в ближайшее время предстоит заплатить административный штраф 30 тыс.рублей и лишиться права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

Ранее в Карелии мужчину насмерть сбил "КАМАЗ", который двигался задним ходом.

