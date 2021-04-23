Пьяный водитель микроавтобуса остановлен на трассе в Карелии

По информации ГИББДД Карелии, 54-летний водитель управлял автомобилем не только пьяным, но и без прав.

В минувшую пятницу, 24 апреля, в Прионежском районе инспекторы ДПС отстранили от управления 54-летнего водителя автомобиля Mercedes, который ранее был лишён водительских прав.

Госавтоинспекия Карелии напоминает, что за управление автомобилем в состоянии опьянения и без прав предусмотрено наказание - штраф в размере 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.