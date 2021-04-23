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Пьяный водитель микроавтобуса остановлен на трассе в Карелии

Новости. Происшествия
13:16, 24 Апреля 2021
фото: ГИБДД Карелии
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По информации ГИББДД Карелии, 54-летний водитель управлял автомобилем не только пьяным, но и без прав.

В минувшую пятницу, 24 апреля, в Прионежском районе инспекторы ДПС отстранили от управления 54-летнего водителя автомобиля Mercedes, который ранее был лишён водительских прав.

Госавтоинспекия Карелии напоминает, что за управление автомобилем в состоянии опьянения и без прав предусмотрено наказание - штраф в размере 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

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Комментарии

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udo
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