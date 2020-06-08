890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Убивший петрозаводчанку мужчина спрятал тело в лесу и полгода гулял на свободе 1
08.06.2020 15:45
Сильные дожди идут в Карелию 3
08.06.2020 15:22
Глава Карелии рассказал о хрустальной природе республики на Первом канале (ВИДЕО) 3
08.06.2020 15:59
Вопрос об открытии госграницы на фоне эпидемии вызвал возмущение главы Карелии 26
08.06.2020 12:37
Бизнесмена из Петрозаводска, обвиняемого в убийстве, отправили в тюремную больницу после жалоб на галлюцинации 4
08.06.2020 12:49
Глава администрации Кондопожского района Карелии поручил найти "Музею скорби" другой участок 4
08.06.2020 16:26

Пьяный водитель микроавтобуса съехал в канаву с трассы в Карелии

Новости. Происшествия
09:43, 09 Июня 2020
фото: © ГИБДД Карелии
Загрузка...

В Олонецком районе остановлен молодой водитель, который управлял микроавтобусом без прав и в состоянии опьянения, сообщили в ГИБДД Карелии.

Так, 28 мая сотрудники Госавтоинспекции Олонецкого района в деревне Тукса отстранили от управления автофургоном Ford Transit водителя, который находился в состоянии опьянения.
Как выяснили автоинспекторы, 24-летний мужчина (житель Олонца) к тому же не имел водительского удостоверения. В отношении нарушителя составлены административные материалы, решение по которым примет суд.

Госавтоинспекция Карелии призывает всех граждан не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем. В случае, если вы являетесь очевидцев нарушения ПДД нетрезвым водителем, незамедлительно все имеющиеся сведения (время, место, номер/марка автомобиля и др.) сообщайте в полицию - 102 или 112.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.06.2020, 15:18
Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место
05.06.2020, 12:36
Установка защитных экранов станет обязательной в учреждениях Карелии из-за коронавируса
07.06.2020, 13:26
Доктор из Карелии появился на баннерах в Москве (ФОТОФАКТ)
02.06.2020, 14:23
"Мы научимся его побеждать" 
02.06.2020, 10:31
Пьяный водитель насмерть сбил дорожного рабочего на трассе в Карелии
03.06.2020, 08:40
Еще в один "чистый" район Карелии проник коронавирус

Аналитика

08.06.2020 15:18
Обществоведение
Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место 4
Жители Кондопоги выступили против превращения набережной Онежского озера в "Музей скорби".
Ирина Мирошник: "Мы в предвкушении того, как Петрозаводск преобразится" 9
04.06.2020 15:01
Карелию вводят в режим жесткой экономии 11
04.06.2020 11:05
"Мы научимся его побеждать"  12
02.06.2020 14:23
Таежный клещ идет на Запад
02.06.2020 12:00
Вся аналитика

Чтиво

08.06.2020 09:00
Без политики
"Клиники на Чайкиной": экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к COVID-19
Экспресс-анализ с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test позволяет всего за 20 минут определить наличие в крови антител IgM и IgG к коронавирусу COVID-19.
Сочи ждет гостей в санатории
08.06.2020 08:30
Юбилей у "разбитого корыта" 12
05.06.2020 15:09
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»