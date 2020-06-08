Пьяный водитель микроавтобуса съехал в канаву с трассы в Карелии

В Олонецком районе остановлен молодой водитель, который управлял микроавтобусом без прав и в состоянии опьянения, сообщили в ГИБДД Карелии.

Так, 28 мая сотрудники Госавтоинспекции Олонецкого района в деревне Тукса отстранили от управления автофургоном Ford Transit водителя, который находился в состоянии опьянения.

Как выяснили автоинспекторы, 24-летний мужчина (житель Олонца) к тому же не имел водительского удостоверения. В отношении нарушителя составлены административные материалы, решение по которым примет суд.

Госавтоинспекция Карелии призывает всех граждан не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем. В случае, если вы являетесь очевидцев нарушения ПДД нетрезвым водителем, незамедлительно все имеющиеся сведения (время, место, номер/марка автомобиля и др.) сообщайте в полицию - 102 или 112.