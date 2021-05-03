Пьяный водитель остановлен под Петрозаводском

В Прионежском районе от управления автомобилем отстранён 38-летний водитель с признаками алкогольного опьянения, сообщил в ГИБДД Карелии.

По результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения прибор показал у остановленного водителя 0.98 промилле.

Нарушителю грозит наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

ГосавтоинспекцияКарелии призывает водителей в случае употребления алкогольных напитков воспользоваться услугами службы такси. Просит граждан не оставаться равнодушными к проблеме безопасности дорожного движения! Каждое сообщение в полицию о пьяном водителе может спасти чью-то жизнь. Сообщить о нетрезвом водителе с мобильного телефона можно на короткий номер «102» или «112».