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Пьяный водитель попался в руки автоиспекторов на трассе Петрозаводск - Суоярви

Новости. Общество
09:10, 21 Марта 2021
фото: Госавтоинспекция Карелии
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В Карелии продолжаются массовые проверки водителей на трезвость, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Поздно вечером 20 марта в Пряжинском районе на автодороге Петрозаводск - Суоярви автоинспекторы остановили для проверки автомобиль Skoda Octavia. 40 - летний водитель за рулем автомобиля находился с признаками состояния опьянения. В отношении водителя составлены административные материалы.

Нарушитель по решению суда заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей и будет лишен права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет.

"Настоятельно рекомендуем соблюдать закон - управлять автомобилем в состоянии опьянения запрещено. Проверки на дорогах продолжаются", - предупреждают в Госавтоиспекции Карелии.

Ранее сообщалось, за два месяца 2021 года в Петрозаводске инспекторы ДПС отстранили от управления более 100 нетрезвых водителей.

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