Пьяный водитель распрощался с автомобилем на трассе в Карелии

Инспекторы ДПС Прионежского района поймали пьяного водителя и оставили его без автомобиля, сообщили в ГИБДД Карелии.

Утром 7 мая инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем пьяного водителя (49 лет).

ВАЗ отправился на штрафстоянку, а нарушитель ПДД отправится в суд, где ему будет вынесено решение.

Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.