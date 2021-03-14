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Пьяный водитель разъезжал по поселку в Карелии

Новости. Общество
18:00, 15 Марта 2021
фото: © Полиция Прионежского района
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Автоинспекторы поймали водителя подшофе в поселке Мелиоративный Прионежского района.

Инцидент произошел сегодня, 15 марта, утром в районе поселка Мелиоративный. Наряд ДПС Прионежского района отстранили от управления 34-летнего водителя Renault Megane. Он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщается в паблике "Полиция Прионежского района".

Водитель был привлечен к административной ответственности. Автомобиль нарушителя отправлен на штрафстоянку.

В Госавтоинспекции Прионежского района напомнили, что за пьяное вождение, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Ранее сообщалось, что нетрезвый водитель задержан на подъезде к Петрозаводску за повторную пьяную езду.

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