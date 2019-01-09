В Петрозаводске пьяный водитель устроил ДТП

ДТП произошло в ночь на 9 января на перекрестке Комсомольского проспекта и набережной Ла-Рошель, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 00.40 на перекрестке пр. Комсомольского и наб. Ла-Рошель водитель Chevrolet Lanos с признаками опьянения не справился с управлением и совершил съезд с дороги.

Пострадали водитель и пассажир автомобиля. Им назначено амбулаторное лечение.