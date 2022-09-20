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Пьяный водитель устроил гонки под Петрозаводском, пытаясь скрыться от ГИБДД

Новости. Происшествия
09:30, 08 Октября 2022
фото: Полиция Прионежского района

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В Прионежком районе сотрудники Госавтоинспекции остановили пьяного водитель, который пытался скрыться от них.

Как сообщается в паблике полиции Прионежского района, 6 октября около 15.00 наряд ДПС, находясь на маршруте патрулирования при въезде в Петрозаводск, заметил автомобиль Volkswagen, водитель которого вел себя подозрительно.

Мужчина не выполнил требования сотрудников полиции об остановке и продолжил движение. Полицейские, включив световую и звуковую сигнализацию на патрульном автомобиле, начали преследование иномарки. Неоднократные требования автоинспекторов об остановке водитель игнорировал.

Однако уйти от преследования нарушителю не удалось: через два километра полицейские остановили машину и задержали водителя. Им оказался 43-летний петрозаводчанин, который по видимым признакам находился в состоянии опьянения.
Освидетельствование с помощью алкотестера подтвердило предположение полицейских: показания прибора составили 1.22 мг/л.

Транспортное средство было перемещено на специализированную стоянку.

Также установлено, что ранее водитель неоднократно лишался права управления транспортным средством, а срок его водительского удостоверения истёк в 2021 году.

В отношении нарушителя составлены материалы за управление в состоянии опьянения и без прав, что влечёт административный арест на срок до 15 суток или штраф 30 тысяч рублей. Также нарушителя ждет штраф от 500 до 800 рублей за невыполнение законного требования сотрудника полиции.

Решение о привлечении к ответственности примет суд.

Госавтоинспекция Прионежского района призывает водителей к трезвости. Всех граждан, кто стал очевидцем нарушений ПДД нетрезвым водителем, просят сообщать информацию в полицию по телефонам: 8(8142)73-90-22, 8(8142)57-96-16, 102 или по единому номеру 112.

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