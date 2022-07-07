Пьяный всадник на эндуро снес дорожный знак в Петрозаводске и попал в больницу

Мотоциклист госпитализирован с места ДТП на улице Чапаева, сообщили в ГИБДД Карелии.
В Петрозаводске на улице Чапаева, в районе дома №17, в минувший понедельник, 11 июля, около 4.10, 27-летний молодой человек, управляя мотоциклом "КТМ-450", допустил выезд за пределы проезжей части с последующим наездом на стойку дорожного знака.
В результате мотоциклист с травмами доставлен в больницу.
Ранее сообщалось, что момтоциклист был в состоянии алкогольного опьянения.
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