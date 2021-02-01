Пьяный житель Беломорска пытался задушить свою знакомую, она чудом спаслась

В Беломорском районе мужчина пойдет под суд за попытку убийства своей знакомой, сообщили в Следкоме Карелии.

В Беломорске закончено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство, сообщили в Следственном комитете Карелии.



По версии следствия, в мае 2020 года обвиняемый, будучи пьяным, пришел в квартиру к своей знакомой в посёлке Летнереченский, затеял конфликт и напал на хозяйку – избил женщину, а затем попытался ее задушить.

В это время в квартире находилась другая женщина, которая оказала обвиняемому активное сопротивление, в результате чего ему не удалось никого убить. Потерпевшая смогла покинуть квартиру и осталась жива.



В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок более 15 лет.