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Пьяный житель Карелии на условном сроке не устоял перед соблазном

Новости. Криминал
18:20, 07 Октября 2022
фото: © ИТАР-ТАСС/Владимир Саяпин

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Угнавшему чужой автомобиль жителю Кеми суд заменил условный срок на реальный, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Кемского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в угоне автомобиля.

Как было установлено, 32-летний мужчина в ночь со 2 на 3 августа пьянствовал в компании в одном из общежитий города. В какой-то момент он увидел ключи от автомобиля одного из участников застолья и решил прокатиться на нем. Друзьям, которых он позвал с собой, мужчина сказал, что хозяин машины разрешил ему взять ее.

Однако катался кемлянин недолго — в какой-то момент он не справился с управлением и врезался в фонарный столб.

Положение подсудимого усугубилось тем, что в момент угона он условно отбывал наказание за кражу и проникновение в жилище.

В результате Кемский суд отменил условное наказание и назначил мужчине три с половиной года лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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