Пьяный житель Карелии набросился на полицейского в больнице

Мужчина применил насилие в отношении сотрудника полиции, сообщили в Следкоме Карелии.

Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и доставлен в приемное отделение Кемской ЦРБ для прохождения медицинского освидетельствования.

В лечебном учреждении мужчина повел себя агрессивно и напал на одного из полицейских причинив ему телесные повреждения.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.