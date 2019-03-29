Пьяный житель Карелии набросился на полицейского в больнице

Новости по теме
Загрузка...
Мужчина применил насилие в отношении сотрудника полиции, сообщили в Следкоме Карелии.
Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и доставлен в приемное отделение Кемской ЦРБ для прохождения медицинского освидетельствования.
В лечебном учреждении мужчина повел себя агрессивно и напал на одного из полицейских причинив ему телесные повреждения.
В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.
Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
26.03.2019, 19:40
23.03.2019, 21:40
26.03.2019, 09:21
28.03.2019, 20:20
Аналитика
Сегодня 11:41
Капитал
В Петрозаводске 27 марта состоялось событие российского масштаба – на улице Варламова был заложен первый камень в основание строительства детской офтальмологической клиники.
28.03.2019 14:24
28.03.2019 10:30
28.03.2019 09:36
25.03.2019 14:18
Чтиво
Сегодня 10:00
Без политики
Яковлева Валерия Александровна – детский офтальмолог глазной клиники Карелии, врач-косолог, которая пришла в профессию вопреки советам мамы, и сегодня успешно спасает зрение маленьким пациентам, многим из которых нет даже и недели от роду.
28.03.2019 15:19
28.03.2019 12:33
28.03.2019 12:01
Медиа
28.03.2019 16:57
Опрос
Нужно ли отдать РПЦ Дом офицеров в Петрозаводске?
Комментарии