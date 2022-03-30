Пьяный житель Карелии нечаянно перевел чужие деньги незнакомцу

Кража с банковского счёта раскрыта в Костомукше, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши обратилась 34-летняя горожанка, заявившая о краже почти 9 тысяч рублей с банковского счета.

Полицейские установили подозреваемого — 23-летнего местного жителя. На застолье у заявительницы он подсмотрел пароль от смартфона и приложения банка, а, когда женщина уснула, украл деньги.

Поскольку мужчина сам был пьян, первый раз он ошибся и перевел тысячу рублей на чужой номер. В конце концов костомукшанин совладал со смартфоном и отправил оставшиеся деньги на счет знакомого. Впоследствии подозреваемый обналичил средства и пропил их.

Уголовное дело возбуждено о краже с банковского счёта. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы.