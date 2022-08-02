Пьяный житель Карелии перевернул автомобиль на популярном пляже (ФОТО)

В районе Сямозера 31-летний житель поселка Эссойла, перепив спиртного, сел за руль и на автомобиле не вписался в поворот.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, 6 августа в Пряжинском районе произошла авария.

На 67-километре трассы Петрозаводск-Суоярви водитель автомобиля ВАЗ-2101 не справился с управлением. Машина вылетела с дороги в кювет и перевернулась.

Как оказалось, в момент аварии водитель, 31-летний житель поселка Эссойла, был пьян. Показания алкотестера соответствовали 0.71 мг/л. Сам мужчина пострадал во время ДТП.

Теперь житель Карелии ожидает суда. За нетрезвое вождение ему грозит крупный штраф и лишение водительских прав.