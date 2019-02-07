Пьяный житель Карелии угнал автомобиль, чтобы довезти избитого друга до больницы

Сотрудники ГИБДД обнаружил указанную машину в кювете, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Лахденпохского района поступило анонимное сообщение о том, что в районе поселка Лумиваара передвигается автомобиль, водитель которого возможно находится в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе проверки у мужчины, управлявшим машиной, установлены признаки алкогольного опьянения, а также факт отсутствия водительских прав. Кроме того, полицейские выяснили, что автомобиль водителю не принадлежит.

Мужчина отдыхал в компании знакомых, где был также автовладелец, который в какой-то момент уснул. В это время у остальных участников застолья произошел конфликт, переросший в драку. Одного из мужчин избили, и его пьяный приятель решил отвезти пострадавшего в больницу на чужой машине. Однако не справился с управлением.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.