Пьяный житель Карелии задушил свою подругу

Теперь он может отправиться на решетку на 15 лет.

Как сообщили в Следственном управлении СК по Карелии, в Следственном отделе по Сегеже закончено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в мае 2018 года обвиняемый, находясь у себя дома в городе Сегежа, в состоянии алкогольного опьянения напал на свою 53-летнюю сожительницу и задушил ее. В результате потерпевшая скончалась на месте происшествия, а обвиняемый был задержан.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.