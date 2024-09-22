Пьяный житель Ленобласти устроил погоню со стрельбой в столице Карелии

фото: © Скриншот с видео от Госавтоинспекции Петрозаводска

Молодой мужчина на скорости уходил от полицейских, пока по колесам его иномарки на начали стрелять.

В полиции Карелии сообщили о погоне за иномаркой в Петрозаводске, завершившейся стрельбой. Ford Focus привлек внимание полицейских около 4.45 утра 30 сентября. Водитель проигнорировал требования об остановке и попытался скрыться.

Преследование началось. Нарушитель гнал по улицам Петрозаводска, нарушая правила, игнорируя предупреждения о применении оружия, и создавал реальную угрозу другим участникам движения.

Наконец, полицейским пришлось стрелять по колесам иномарки — автомобиль уже успел выехать за пределы города в Прионежский район.

Водителя задержали. Им оказался 28-летний житель Ленинградской области. Мужчина был пьян, от медосвидетельствования он отказался. Против мужчины были составлены административные материалы. В настоящее время проводится проверка.