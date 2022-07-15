Пьяный житель Московской области упал с мотоцикла на трассе в Карелии

Мотоциклист из Московской области был травмирован в результате ДТП в Карелии.

Авария произошла в среду, 20 июля, в Сегежском районе на 48 км. + 400 м. автодороги Надвоицы–Полга–Вожмозеро. Об этом информирует ГИБДД.

По предварительным данным, около 11 часов дня 27-летний водитель на «Honda» потерял управление и упал с мотоцикла. Сообщается, что у него были обнаружены признаки алкогольного опьянения. Мотоциклист получил травмы. Известно, что он — житель Московской области.