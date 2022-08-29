Пьяный житель Петрозаводска осквернил Вечный огонь

В Петрозаводске пьяный 35-летний горожанин осквернил мемориал «Вечный огонь», сообщили в МВД Карелии.
В дежурную службу МВД Карелии 18 сентября поступило сообщение о том, что неизвестный ночью изгадил мемориал рвотными массами и иными испражнениями.
Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции оперативно установили нарушителя, который оказался 35-летним жителем Петрозаводска.
Он объяснил, что акт вандализма совершил в состоянии алкогольного опьянения.
На данный момент сотрудники полиции по данному факту проводят проверку с целью принятия процессуального решения.
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