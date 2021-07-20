Пьяный житель Петрозаводска жестоко избил свою престарелую мать и лег спать

В Петрозаводске 46-летний мужчина в пьяном угаре избил свою мать за то, что она не расслышала его просьбу, сообщил в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска 19 июля обратились сотрудники медучреждения, которые сообщили, что в больницу с множественными травмами поступила 71-летняя горожанка. По словам пациентки, повреждения ей нанёс близкий родственник.

Сотрудники уголовного розыска выяснили обстоятельства произошедшего. Потерпевшая рассказала, что живёт вместе с 46-летним сыном. Вечером, когда всё случилось, мужчина распивал спиртные напитки. В какой-то момент он зашёл в комнату к матери и начал её о чём-то расспрашивать. Петрозаводчанка дремала и в силу своего сонного состояния и плохого самочувствия не сразу поняла, что хочет от неё хотят. Она попыталась переспросить, однако получила не ответ, а более восьми ударов руками и ногами. После чего горожанин отправился спать, то же самое сделала и пенсионерка.

Об избиении стало известно благодаря случайному стечению обстоятельств: петрозавочанин забыл выключить плиту, на которой он оставил сковородку с курицей. По квартире и этажу начал распространяться дым. Обеспокоенные соседи вызвали пожарных и скорую помощь – медики, увидев избитую женщину, настояли на госпитализации.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант признал свою вину. В настоящее время он задержан. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью мужчине грозит лишение свободы на срок до восьми лет.