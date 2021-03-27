Пять автомобилей столкнулись на дороге в Петрозаводске (ВИДЕО)

На Карельском проспекте произошло сразу две аварии.

Как сообщается в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии", в минувшую субботу, 27 марта, вечером в условиях тумана на скользкой дороге между Кукковкой и Древлянкой, в районе моста произошло две аварии.

Очевидец запечатлел на видео раскиданные по дороге после столкновения автомобили.

Информация о пострадавших выясняется.

Ранее на этом же участке дороги произошла смертельная авария, когда таксист совершил столкновение, вылетел на встречную полосу и перевернулся. В результате погибли три человека.