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Пять автомобилей столкнулись на дороге в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
10:18, 28 Марта 2021
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На Карельском проспекте произошло сразу две аварии.

Как сообщается в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии", в минувшую субботу, 27 марта, вечером в условиях тумана на скользкой дороге между Кукковкой и Древлянкой, в районе моста произошло две аварии.

Очевидец запечатлел на видео раскиданные по дороге после столкновения автомобили.

Информация о пострадавших выясняется.

Ранее на этом же участке дороги произошла смертельная авария, когда таксист совершил столкновение, вылетел на встречную полосу и перевернулся. В результате погибли три человека.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-03-28 11:20:24
Фоточки, видосики и компетентные заключения местечковых водилокастрюльщиков.
.........
2021-03-28 10:58:37
Бедные люди , дороги не обработаны реагентами . За что им такая бестолковая мэрия ?
Гость
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