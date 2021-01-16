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Пять часов пожарные тушили дом в поселке Карелии

Новости. Происшествия
09:16, 17 Января 2021
фото: pixabay.com
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Пожар произошел в жилом доме в поселке Салми Питкярантского района.

По сообщению МЧС Карелии, 16 января в 23:10 пожарно-спасательные подразделения Питкярантского района (9 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в доме № 9 по улице Тулемская в поселке Салми.

На борьбу с возгоранием у пожарных ушло пять часов. Только в 04:10 пожар ликвидирован.

Причина, ущерб, пострадавшие устанавливаются.

Ранее сообщалось о ночном пожара в жилом доме в поселке Ильинский Олонецкого района.

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