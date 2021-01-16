Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Тогдашний министр вообще не верил, что есть вирусы!" 7
16.01.2021 16:48
Стало известно, при каком условии можно получить пенсию свыше 30 тысяч рублей 1
16.01.2021 21:40
Свободные земельные участки под строительство магазинов и офисов появились в Петрозаводске 19
16.01.2021 11:58
"Все небо в дыму": на Древлянке горит дом в коттеджном городке (ФОТО) 1
16.01.2021 15:47
Пожарные потушили загоревшийся коттедж на Древлянке 5
16.01.2021 17:08

Жилой дом сгорел ночью в поселке Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
08:58, 17 Января 2021
фото: "ОПС по Олонецкому району/vk.com/club176813874
Загрузка...

Два пожарно-спасательных подразделения тушили дом в поселке Ильинский Олонецкого района.

Как сообщили в олонецком отряде, пожар произошел 17 января в 01:05. Загорелся дом №7 на улице Котчильская в поселке Ильинский. Для ликвидации пожара привлекались 6 человек личного состава ОПС по Олонецкому району и 6 человек пожарной части-36 по охране поселка.

Причины, ущерб, пострадавшие устанавливаются.

Фото пожара опубликовали в паблике "ОПС по Олонецкому району".

Ранее пожарные потушили загоревшийся коттедж на Древлянке в Петрозаводске.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.01.2021, 12:58
Судья, рассматривавший резонансные дела в Петрозаводске, ушел в отставку
15.01.2021, 15:25
Стало известно, какие районы Петрозаводска отдадут под застройку жилья
15.01.2021, 13:35
Водолазы нашли тело 6-летнего ребенка, пропавшего в Карелии
13.01.2021, 15:50
На комбинате в Карелии погиб 19-летний сотрудник
13.01.2021, 09:50
Умер житель Сегежи, жена которого в соцсети умоляла Минздрав Карелии спасти его
15.01.2021, 14:53
Шесть волков терроризируют жителей района в Карелии

Чтиво

11.01.2021 11:50
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Всего за 30 минут узнайте есть ли у вас коронавирус COVID-19
"Клиники на Чайкиной" представляют услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 9
30.12.2020 14:50
"Клиника состоялась хорошо"
30.12.2020 11:10
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»