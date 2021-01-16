Жилой дом сгорел ночью в поселке Карелии (ФОТО)

Два пожарно-спасательных подразделения тушили дом в поселке Ильинский Олонецкого района.

Как сообщили в олонецком отряде, пожар произошел 17 января в 01:05. Загорелся дом №7 на улице Котчильская в поселке Ильинский. Для ликвидации пожара привлекались 6 человек личного состава ОПС по Олонецкому району и 6 человек пожарной части-36 по охране поселка.

Причины, ущерб, пострадавшие устанавливаются.

Фото пожара опубликовали в паблике "ОПС по Олонецкому району".

Ранее пожарные потушили загоревшийся коттедж на Древлянке в Петрозаводске.