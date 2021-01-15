Пожарные потушили загоревшийся коттедж на Древлянке

В МЧС Карелии сообщили о ликвидации пожара в жилом доме на улице Отрадная в Петрозаводске.

Почти два часа понадобилось сотрудникам МЧС, чтобы ликвидировать серьезный пожар, возникший на Древлянке в одном из коттеджей.

Как сообщили в дежурной части МЧС Карелии, в 14:43 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (11 человек и 3 единицы техники), привлекались для ликвидации пожара в жилом доме по адресу: г. ул. Отрадная, д. 1.

Пожар удалось ликвидировать в 16:31.

По информации дежурного, погибших и пострадавших на пожаре нет. Однако дом серьезно пострадал от огня.

Обстоятельства возникновения пожара будут устанавливаться.