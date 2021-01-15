Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В России предлагают канонизировать Путина 22
15.01.2021 21:30
"Одевайтесь, как капуста, но с умом" – спасатели Карелии рассказали, что носить в холод
15.01.2021 19:10
Нужен ли Петрозаводску новый глава города? (ОПРОС) 10
Сегодня 13:42
В дом жителей Карелии забралась норка (ФОТО, ВИДЕО) 1
Сегодня 12:14
В Карелии пациентов питкярантской больницы срочно вывозят из города из-за аварии на водопроводе 9
15.01.2021 20:52

Пожарные потушили загоревшийся коттедж на Древлянке

Новости. Происшествия
17:08, 16 Января 2021
фото: МЧС Карелии
Загрузка...

В МЧС Карелии сообщили о ликвидации пожара в жилом доме на улице Отрадная в Петрозаводске.

Почти два часа понадобилось сотрудникам МЧС, чтобы ликвидировать серьезный пожар, возникший на Древлянке в одном из коттеджей.  

Как сообщили в дежурной части МЧС Карелии, в 14:43 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (11 человек и 3 единицы техники), привлекались для ликвидации пожара в жилом доме по адресу: г. ул. Отрадная, д. 1.

Пожар удалось ликвидировать в 16:31.

По информации дежурного, погибших и пострадавших на пожаре нет. Однако дом серьезно пострадал от огня.

Обстоятельства возникновения пожара будут устанавливаться.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.01.2021, 12:58
Судья, рассматривавший резонансные дела в Петрозаводске, ушел в отставку
13.01.2021, 15:50
На комбинате в Карелии погиб 19-летний сотрудник
15.01.2021, 13:35
Водолазы нашли тело 6-летнего ребенка, пропавшего в Карелии
15.01.2021, 15:25
Стало известно, какие районы Петрозаводска отдадут под застройку жилья
13.01.2021, 09:50
Умер житель Сегежи, жена которого в соцсети умоляла Минздрав Карелии спасти его
11.01.2021, 16:25
Минздрав Карелии услышал мольбу жительницы Сегежи и пришел на помощь

Чтиво

11.01.2021 11:50
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Всего за 30 минут узнайте есть ли у вас коронавирус COVID-19
"Клиники на Чайкиной" представляют услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 9
30.12.2020 14:50
"Клиника состоялась хорошо"
30.12.2020 11:10
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»