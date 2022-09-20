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Пять человек пострадали в дорожных авариях в Карелии за сутки

Новости. Происшествия
09:57, 27 Сентября 2022
фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

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В минувший понедельник на дорогах Карелии в 4 ДТП 5 участников движения получили травмы.

Об этом информирует ГИБДД Карелии в сводке происшествий.

В Кондопожском районе в 09:00 на 15 км. автодороги «Шуйская — Гирвас» 58-летний водитель автомобиля «Toyota» допустил съезд с дороги в правый по ходу движения кювет. Водитель госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.

В Костомукше в 05:28 на 200 км. + 421 м. автодороги «Кола — Тикша — Ледмозеро — Костомукша — граница с Финляндией» произошло ДТП. По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля «Mazda», управляя транспортным средством в состоянии опьянения, допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем «Toyota Land Cruiser». В результате водитель «Mazda» и его 34-летняя пассажирка травмированы. По факту ДТП проводится проверка.

В Петрозаводске в 10.50 на ул. Дзержинского у д. 41 57- летний водитель автомобиля «Renault Duster» при съезде с дороги на прилегающую территорию не уступил дорогу пешеходу, переходившему проезжую часть дороги по линии тротуара. В результате происшествия 61- летняя женщина получила травмы. По факту ДТП проводится проверка.

В Прионежском районе в 16:27 на 135 км. + 350 м. автодороги «Подъезд к г. Петрозаводск» 54-летний водитель, управляя автомобилем «Volkswagen», допустил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП травмирован 47-летний пассажир «Volkswagen». Обстоятельства происшествия уточняются.

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