Пять дворов Петрозаводска благоустроят за 2 млн рублей

"Формирование комфортной городской среды": работы по благоустройству ведутся на пяти дворовых территориях Петрозаводска, сообщили в администрации города.

До 30 июня подрядчик планирует завершить обустройство дворов по переулку Ругозерскому, 5 и улице Зелёной, 8.

После периода обсуждений, внесения заявок и конкурсного отбора проект по созданию современной городской среды начинает приобретать реальные очертания. Скоро в дворовых проездах заменят асфальтобетонное покрытие, отремонтируют наружное освещение и установят ограждения зеленой территории. Общая стоимость проекта составляет более 2 млн рублей. В качестве подрядной организации выступает ООО "ДМК-Строй".

Всего в Петрозаводске в этом году благоустроят 16 дворов, на эти цели выделено более 24 млн рублей. В настоящее время ведутся работы на пяти дворовых территориях: ул.Пограничная, 11, пер.Ругозерский, 5, ул.Зеленая, 8/3, ул.Советская, 6, ул.Луначарского, 42.

Отмечается, что программа по благоустройству дворовых территорий продлится до 2022 года.