Пять городских автобусов в Петрозаводске изменят свой маршрут 1 мая

Из-за перекрытого участка проспекта Карла Маркса сразу несколько автобусов будут вынуждены следовать в объезд.

По сообщению администрации города, завтра, 1 мая, с 7 до 20 часов изменятся маршруты пяти городских автобусов. В связи с запретом движения транспорта по проспекту Карла Маркса, между улицами Куйбышева и Андропова, пассажирские перевозки будут организованы в объезд. Изменения коснутся маршрутов №№ 8, 12, 17, 20 и 26. Вместо поворота с улицы Правды на проспект Карла Маркса указанные автобусы будут следовать по улице Куйбышева до проспекта Ленина, не заезжая на остановку «Национальный банк» на улице Кирова. Остальной маршрут не претерпит изменений.

Напомним, что 1 мая с 7 до 20 часов проспект Карла Маркса будет перекрыт для движения автомобилей на участке между улицами Куйбышева и Андропова. Схема движения изменится из-за проведения массовых и спортивных мероприятий. В этот день на площади Ленина пройдут республиканский этап всероссийской акции «Георгиевская ленточка», праздничная выставка народных художественных промыслов и ремесел Карелии, на проспекте Карла Маркса организуют забеги для любителей активного образа жизни.

Ранее сообщалось, что схема движения транспорта изменится в центре Петрозаводска и 8-9 мая.