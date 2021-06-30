Пять лет лишения свободы грозит двум предприимчивым подросткам-рецидивистам в Петрозаводске

Двое несовершеннолетних украли шампунь, продали его и попали на скамью подсудимых, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции Петрозаводска обратился представитель одного из сетевых магазинов города. Он сообщил, что неизвестные похитили с витрины шампунь на общую сумму 2,5 тыс. тысячи рублей. Момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные в торговом зале.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастны ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности несовершеннолетние петрозаводчане. Подростки дали признательные показания и рассказали стражам правопорядка, что завладели чужим имуществом с целью дальнейшего сбыта. Задуманное они осуществили. Вырученные деньги потратили на личные нужды.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.