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Пять пациентов с внебольничной пневмонией поступили в клиники Карелии за сутки

Новости. Общество
09:25, 04 Мая 2020
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС, архив
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В медицинские учреждения республики поступили пять пациентов, у которых диагностирована внебольничная пневмония.

Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Начиная с первого апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 295 пациентов, 38 умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов не зарегистрировано.

"Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19", - сообщают в оперштабе.

Ранее сообщалось, что в Карелии за сутки подтверждено еще два новых случая заражения COVID-19. 

 

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