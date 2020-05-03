Пять пациентов с внебольничной пневмонией поступили в клиники Карелии за сутки

В медицинские учреждения республики поступили пять пациентов, у которых диагностирована внебольничная пневмония.

Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Начиная с первого апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 295 пациентов, 38 умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов не зарегистрировано.

"Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19", - сообщают в оперштабе.

Ранее сообщалось, что в Карелии за сутки подтверждено еще два новых случая заражения COVID-19.