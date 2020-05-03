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Число заразившихся коронавирусом жителей Карелии приближается к сотне

Новости. Общество
09:13, 04 Мая 2020
фото: Минздрав Карелии, страница Михаила Охлопкова
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В Карелии зафиксировано еще два случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

Подтверждено еще два новых случая заражения COVID-19 в Петрозаводске и Сегеже. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Таким образом, всего в республике диагноз подтвержден у 91 человека.

Четыре человека за сутки выздоровели от коронавируса. Это три жителя Петрозаводска и житель Сегежи. Общее число выздоровевших в Карелии достигло 17 человек.

"Общая заболеваемость в Карелии – 14,8 случаев на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 6 раз выше и составляет 90,8 случаев, по Северо-Западу – 73,7", - говорится  в сообщении оперативного штаба.

Всего проведено 17558 исследований на коронавирус. В минувшие сутки - 764 теста.

В местах обсервации находятся по-прежнему 23 человека. На самокарантине - 4236 человек, их число за сутки выросло на 896 человек.

Ранее глава Карелии подвел итоги первого "карантинного" месяца.

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Комментарии

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